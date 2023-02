Primanjkljaj tudi v letu debelih krav

V nadaljevanju preberite:

Statistični podatek, da se je realni obseg slovenskega gospodarstva lani povečal za 5,4 odstotka, ni posebno presenečenje, res pa je številka nekoliko nad zadnjimi napovedmi Banke Slovenije in Umarja. Leto 2022 je bilo v ekonomskem kontekstu pač precej posebno zaradi visoke inflacije, energetske krize in drugih posledic ruske invazije na Ukrajino. Po visokem postpandemičnem odboju konec leta 2021 in v prvem polletju 2022 se je gospodarski stroj doma in evrskem območju začel v drugi polovici lanskega leta precej hitro ohlajati.

Kako se je Slovenija ob koncu leta izognila recesiji in leto končala s solidno rastjo? Katere naloge čakajo vlado letos?