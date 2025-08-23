Pripravljenost igrati igro

V nadaljevanju preberite:

Pri pripadnikih določene politične opcije se tako rekoč nikoli ne zgodi, da bi jih kaj odvrnilo od njihove zvestobe in domnevne pravovernosti, vedno bodo iskali alibi za svoje favorite, pa če je njihova dejanja še tako težko upravičiti. Rusofili in putinisti, ki jih tudi pri nas ne manjka, bodo za ruske poteze vselej našli opravičilo, pa naj gre za vojne zločine ali cinično pišmeuhovsko aroganco ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki se po Anchorageu sprehaja v puloverju z napisom CCCP. Enako velja za zagovornike Donalda Trumpa; naj ta zapade v svojih prismuknjenih verbalnih eskapadah v še tako bizarne fantazije, ki nimajo nobenega stika z realnostjo, ne bo manjkalo ljudi, ki mu neženirano aplavdirajo.