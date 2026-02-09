Priseljenci, ki se jih povsod razveselijo

Šale na račun ameriških emigrantov v Kanado, ki so po družbenih omrežjih zakrožile kmalu po tem, ko je konec leta 2024 Donald Trump vnovič postal predsednik Združenih držav Amerike, so se komu, ki se je kdaj moral seliti iz kateregakoli neekonomskega razloga, težko zdele smešne.

Kmalu po imenovanju novega starega predsednika so ameriški mediji poročali o povečanem zanimanju za odselitev iz države. Velikanski skok povpraševanja po irskem potnem listu med državljani ZDA irskega rodu je bil eden od signalov, da ljudje onstran Atlantika morda niso ravno navdušeni nad novim redom v državi. Pogosta motivacija za prihod Američanov na sončno stran Alp je ljubezen, a zgolj od ljubezni se ne da živeti.