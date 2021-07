Prišlo je do napake

V komentarju lahko preberete:

Med referendumom o zakono o vodah so glasovi, zabeleženi v račualniškem sistemu, na več voliščih kazali, da so ljudje prepričljivo podprli koalicijski zakon. Izkazalo se je, da je ob vnosu podatkov v računalnik prišlo do napake. Tudi v preteklosti je prišlo do podobnih nenavadnih primerov. Leta 2017 je bila velika večina glasov na volišču pri Ptuju neveljavna. Vsi veljavni glasovi so bili za zakon o drugem tiru. Nihče ni bil proti.

Na kaj moramo biti pozorni, ko bodo na sporedu parlamentarne volitve?