Pritlehnost in visoka načelnost

Manever zavajanja sovražnika, kot se je temu reklo v nekih drugih časih, je bil uspešen v celoti. Medtem ko je v digitalnem svetu besnela polemika, ali so komunisti, kot je zatrdil predsednik vlade, odgovorni za pokol v Srebrenici, je v svetu realnih političnih in ekonomskih silnic dogajanje potekalo s podvojeno hitrostjo. Vozlišča ekonomske moči in politične oblasti zapolnjujejo nove osebe. Konfiguracija družbenih odnosov se hitro spreminja.A četudi je trditev predsednika vlade, da so za srebreniški pokol krivi komunisti, le dimna zavesa, za katero se dogaja brezkompromisen prevzem vzvodov ekonomske moči in politične oblasti, ...