Problemi belega človeka

Popolni anemičnosti in najrazličnejšim paradoksom smo priča predvsem zaradi tega, ker se vsak družbeni fenomen opazuje zgolj skozi ideološka očala, vsak zavzame svojo pozicijo, od katere ne odstopa niti za las, kar že apriori v izhodišču blokira vsak hiter, stvaren in pragmatični angažma. In prav to zdaj najbolj pogrešamo. So današnji izzivi res pogojeni zgolj z ideološkim in političnim ustrojem družbe ter različnimi zlobnimi nameni posameznikov in različnih združb, ki jih poskušajo številni prav infantilno demonizirati, ali pa imamo vsaj v tolikšni meri opraviti tudi z brezidejnostjo, rigidnostjo in brezbrižnostjo vladajočih struktur?