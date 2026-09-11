Proračunska racionalizacija za rast in razvoj

Rebalans letošnjega proračuna še ne nakazuje spremenjenih prioritet nove vlade. Proračunski primanjkljaj bo konec leta, predvsem zaradi ugodnih gospodarskih gibanj, nekoliko pod tremi odstotki BDP. Vendar vlada Janeza Janše načrtuje opazne spremembe v prihodnjih letih, pri čemer bistveno odstopa od načina načrtovanja v zadnjih desetih letih. Po eni strani država napoveduje opazno racionalizacijo javnega sektorja in zmanjšanje birokratskih ovir, po drugi pa zajetne davčne razbremenitve. Gospodarstvo spremembe podpira. Res je, da je gospodarski zagon Slovenije, ki je bil tako lepo opazen v obdobju vključevanja v EU, v zadnjih 15 letih zvodenel. Toda vzroki za to ne izvirajo zgolj iz dogodkov v zadnjem obdobju. Marsikatera težava se je pojavila že prej, ob ugodnih gospodarskih gibanjih pa ...