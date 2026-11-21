Iz formalno zunajkoalicijske, v resnici pa trdno koalicijske Resnice izstopla poslanka Katja Kokot je sama sebe označila kot tvegan politični kapital. Ob zadnjem razkolu v Resnici, verjetno ne poslednjem, je postalo jasno, da je instantna politična tvorba, ki se je marca na krilih populista Zorana Stevanovića prebila v državni zbor, tvegan kapital v rokah predsednika vlade Janeza Janše. Razmerje tveganja in kapitala treh obstoječih in dveh bivših poslancev Resnice je za Janšo ugodno. Tveganje, da kdorkoli od peterice ne bi več podpiral njegove vlade, je zelo nizko, so pa dragocen kapital v njegovih rokah, saj mu omogočajo četrto vladanje. Stranka Resnica, posebej pa njen predsednik Zoran Stevanović, je postala po vseh aferah predsednika in bivšega poslanca Borisa Mijiča toksična sama sebi ...