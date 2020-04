Prva socialna bomba

Le nekaj dni po tem, ko so v velenjskem proizvajalcu bele tehnike po treh tednih ustavitve proizvodnje spet zagnali stroje, je v javnost prišla novica, da bodo v Hisense Gorenju spet odpuščali. Potem ko so lani in na začetku letošnjega leta zaradi reorganizacije in racionalizacije število zaposlenih že zmanjšali za nekaj sto, naj bi zdaj v skupini odpustili več kot 2000 ljudi, od tega kar tisoč na velenjski lokaciji. Kitajski lastnik Gorenja, ki je še lani obljubljal nove obrate in nova delovna mesta, se je za to menda odločil zaradi velikega zmanjšanja števila naročil, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, in ...