Prvi maj v času humanoidnih robotov

Prvi maj praznujemo v spomin na krvave proteste leta 1886 v Chicagu, ko so delavci zahtevali osemurni delovnik in druge delavske pravice. Če pogledamo še globlje, starodavno kresovanje na Slovenskem izvira še iz predrimske venetske dobe in je povezano z mističnim čaščenjem Sonca, po drugi svetovni vojni pa je dobilo popolnoma novo vsebino. S kurjenjem kresov, postavljanjem mlajev in nošnjo nageljnov je nadomestil praznik sv. Janeza Krstnika (24. junij) oziroma kresne noči ter postal sestavni del delavskega praznika, tudi s tradicionalnimi budnicami. Praznovanje 1. maja kot delavskega praznika sicer sega v leto 1890, ko so ga prvič praznovali v takratnih slovenskih deželah. Skupščina FLRJ je že leta 1945 razglasila 1. maj za državni praznik, čez nekaj let je postal dvodnevni praznik, tudi v Republiki Sloveniji, za kratek čas v obdobju (zloglasnega) zakona o uravnoteženju javnih financ pa smo spet praznovali samo en dan.

Takšen je zgodovinski razvoj praznika in njegov prenos v Slovenijo. Praznik je torej nastal v posebnih zgodovinskih okoliščinah, te pa se precej razlikujejo od sedanjega stanja. V času nastanka praznika je bilo treba zaščititi delavca, saj je bilo deset- ali dvanajsturno fizično delo v rudniku ali železarni zelo izčrpavajoče. V zahodnem svetu smo zdaj dosegli takšen razvoj, da je delavcev premalo in da se pogovarjamo, ali bi delovnik morda lahko skrajšali. V vsem tem obdobju se je zgodil neverjeten tehnološki razvoj, ki je delavcem v nekaterih panogah – ne vsem – delo olajšal. Avtomobili, računalniki, v zadnjem letu umetna inteligenca in v prihodnjih letih celo humanoidni roboti. Prevajanje, denimo, vse bolj drsi v domeno umetne inteligence, industrijski roboti opravljajo težaško delo, na Kitajskem pa že izdelujejo čedalje bolj zmogljive humanoidne robote, ki igrajo na violino ali pretečejo maraton. Sliši se futuristično, toda kmalu bomo doma morda lahko imeli robote, ki bodo opravljali hišna dela.

Praznik dela je in bo ostal pomemben. Treba bo upoštevati, da tehnološki napredek vpliva na potrebe po fizičnem in v zadnjem obdobju tudi drugačnem umskem delu, kar praznik redefinira. Živel, prvi maj!