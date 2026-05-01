    Prvi maj v času humanoidnih robotov

    Sliši se futuristično, toda kmalu bomo doma morda lahko imeli humanoidne robote, ki nam bodo opravljali hišna dela.
    Napredek na področju humanoidnih robotov je osupljiv. FOTO: Greg Baker Afp
    1. 5. 2026 | 07:00
    2:47
    A+A-

    Prvi maj praznujemo v spomin na krvave proteste leta 1886 v Chicagu, ko so delavci zahtevali osemurni delovnik in druge delavske pravice. Če pogledamo še globlje, starodavno kresovanje na Slovenskem izvira še iz predrimske venetske dobe in je povezano z mističnim čaščenjem Sonca, po drugi svetovni vojni pa je dobilo popolnoma novo vsebino. S kurjenjem kresov, postavljanjem mlajev in nošnjo nageljnov je nadomestil praznik sv. Janeza Krstnika (24. junij) oziroma kresne noči ter postal sestavni del delavskega praznika, tudi s tradicionalnimi budnicami. Praznovanje 1. maja kot delavskega praznika sicer sega v leto 1890, ko so ga prvič praznovali v takratnih slovenskih deželah. Skupščina FLRJ je že leta 1945 razglasila 1. maj za državni praznik, čez nekaj let je postal dvodnevni praznik, tudi v Republiki Sloveniji, za kratek čas v obdobju (zloglasnega) zakona o uravnoteženju javnih financ pa smo spet praznovali samo en dan.

    Bodo podražitve in inflacija pospešili rast plač?

    Takšen je zgodovinski razvoj praznika in njegov prenos v Slovenijo. Praznik je torej nastal v posebnih zgodovinskih okoliščinah, te pa se precej razlikujejo od sedanjega stanja. V času nastanka praznika je bilo treba zaščititi delavca, saj je bilo deset- ali dvanajsturno fizično delo v rudniku ali železarni zelo izčrpavajoče. V zahodnem svetu smo zdaj dosegli takšen razvoj, da je delavcev premalo in da se pogovarjamo, ali bi delovnik morda lahko skrajšali. V vsem tem obdobju se je zgodil neverjeten tehnološki razvoj, ki je delavcem v nekaterih panogah – ne vsem – delo olajšal. Avtomobili, računalniki, v zadnjem letu umetna inteligenca in v prihodnjih letih celo humanoidni roboti. Prevajanje, denimo, vse bolj drsi v domeno umetne inteligence, industrijski roboti opravljajo težaško delo, na Kitajskem pa že izdelujejo čedalje bolj zmogljive humanoidne robote, ki igrajo na violino ali pretečejo maraton. Sliši se futuristično, toda kmalu bomo doma morda lahko imeli robote, ki bodo opravljali hišna dela.

    Praznik dela je in bo ostal pomemben. Treba bo upoštevati, da tehnološki napredek vpliva na potrebe po fizičnem in v zadnjem obdobju tudi drugačnem umskem delu, kar praznik redefinira. Živel, prvi maj!

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Interventni zakon

    Razvojni zakon znižuje davke, toda ali bomo ponovili napako iz leta 2006?

    Rokohitrske in slabo premišljene zakonodajne poteze so nas v preteklosti stale zelo veliko.
    29. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Tihih ubijalcev delavcev v naši državi sistematično nihče ne spremlja

    Če nam je uspelo v zadnjih 20 letih število smrti za polovico zmanjšati, potem je z ukrepi mogoče tudi ponovni vzpon črne krivulje spet obrniti navzdol.
    Maja Grgič 29. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost in zdravje delavcev

    Letos trikrat več smrtnih nesreč pri delu kot lani

    Sindikat ob dnevu varnosti in zdravja pri delu opozarja na skrb vzbujajoče podatke.
    Maja Grgič 28. 4. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

    General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
    Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnologije

    Nastala je nova jedrska sila

    Erik Mannens: UI bi morali uporabljati za zdravljenje bolezni, nove materiale, ne pa za iskanje naslednje tarče v Iranu ali Gazi.
    Borut Tavčar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    Vprašanje je, ali bo Pogačar zmagal na vseh etapah dirke po Romandiji

    Vprašanje je tudi, ali se bo Pogačar zdaj z Rogličem boril za etapne zmage?
    Miroslav Cvjetičanin 1. 5. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Minnesota izločila Denver, Nikola Jokić: V Srbiji bi nas vse odpustili

    Denver Nuggets srbskega zvezdnika je že v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA s 4:2 izgubil proti Minnesoti Timberwolves.
    1. 5. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prvi maj

    Na praznik dela nagovorili rojake Pirc Musar, Golob, Stevanović in Lotrič

    Državljane so ob prazniku dela nagovorili predsednica Nataša Pirc Musar, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
    1. 5. 2026 | 08:05
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, bo Metod Trobec dobil 2. sezono? Bravo, Jure Godler!

    Bralce zanima, ali si lahko obetajo še eno sezono Pošasti za železno zaveso, hvalijo Jureta Godlerja in se čudijo Knjigi o džungli.
    1. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Zgodba mame, ki ni hotela kuhati – danes pa je postala kulinarični brend

    Kdo je Mica Košir: mama chefa Luke Koširja in navdih za novo kulinarično točko Mica by Grič v Aleji.
    Karina Cunder Reščič 1. 5. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prvi maj

    Na praznik dela nagovorili rojake Pirc Musar, Golob, Stevanović in Lotrič

    Državljane so ob prazniku dela nagovorili predsednica Nataša Pirc Musar, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
    1. 5. 2026 | 08:05
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, bo Metod Trobec dobil 2. sezono? Bravo, Jure Godler!

    Bralce zanima, ali si lahko obetajo še eno sezono Pošasti za železno zaveso, hvalijo Jureta Godlerja in se čudijo Knjigi o džungli.
    1. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Zgodba mame, ki ni hotela kuhati – danes pa je postala kulinarični brend

    Kdo je Mica Košir: mama chefa Luke Koširja in navdih za novo kulinarično točko Mica by Grič v Aleji.
    Karina Cunder Reščič 1. 5. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več

