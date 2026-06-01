Tudi Slovenci prejeli sporočilo iz Budimpešte

Letošnji finale nogometne lige prvakov je ohranil tradicijo dosedanjih vrhuncev vsakokratne klubske sezone v Evropi. Videli smo spektakel širših razsežnosti, ki je pritegnil na stadion legendarnega Ferenca Puskasa 61.000 srečnežev, dobrih sedem milijonov drugih prosilcev za vstopnice bo iskalo srečo ob letu osorej v Madridu.

PSG je zasluženo premagal Arsenal, v dvoboju največjih evropskih velemest so bili Parižani boljši od Londončanov. Ne gre za to, da si Arsenal ne bi zaslužil ozaljšati svoje vitrine z najbolj cenjeno lovoriko na stari celini; zmagovalce tovrstnih večerov odločajo filigranske malenkosti, tudi v Budimpešti je bilo tako. Že ena drugačna sodniška odločitev ali ena drugače izvedena enajstmetrovka bi lahko 7,5 kg težki pokal iz čistega srebra poslala v severni London.

Angleži »ne morejo dobiti vsega, kar si želijo«

Prvič, v madžarski metropoli so le sporočili Angležem, da »ne morejo dobiti vsega, kar si želijo«. Kluba iz daleč najbogatejšega nacionalnega prvenstva sta v maju že osvojila dve tekmovanji Uefe – evropsko in konferenčno ligo –, Otočanom je le malo zmanjkalo do zgodovinskega trojčka.

Trener PSG Luis Enrique in predsednik Uefe Aleksander Čeferin med podelitvijo kolajn. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Drugič, prav je, da sta ustvarjalnost in iskanje rešitev Parižanov premagali Arsenalovo destrukcijo igre in čakanje na napako tekmeca. Do enakega cilja resda vodijo različne poti in vse so legitimne v kontekstu lovljenja cilja, toda nogomet in tudi svet lahko rešijo le ustvarjalni ljudje.

Naser Al-Khelaifi se je odpovedal zvezdnikom in angažiral trenerja, ki stavi na gradnjo kolektiva, v katerem so vsi podrejeni skupnemu cilju.

Paris St. Germain ponuja še močnejše sporočilo. Predsednik Naser Al-Khelaifi je vrsto let »plezal« na nogometni Mont Blanc z nakupi preplačanih svetovnih zvezdnikov – to so bili Messi, Neymar in Mbappe –, toda v resnem poslu, kakršen je nogomet, ne gre čez noč in ne po bližnjicah. Ko se je odpovedal zvezdnikom in angažiral trenerja, ki stavi na gradnjo kolektiva, v katerem so vsi podrejeni skupnemu cilju, se je zapisal v zgodovino z zaporednima lovorikama v tekmovanju, v katerem vlada najbolj neizprosna konkurenca.

To vodilo naj ima pred seboj tudi slovenska reprezentanca, ki je na Brdu pri Kranju odprla priprave za tekmo s Hrvaško in še pomembnejši jesenski štart Uefine lige narodov, kar bo prvo dejanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2028.