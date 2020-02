Pustna pogodba

Že lep čas smo navajeni, da so koalicijske pogodbe, ki jih podpisujejo slovenske stranke, dokaj obsežna in natančna pisarija. Niso sicer tako natančne kot v okolici – sveži vladni program avstrijske ljudske stranke in Zelenih obsega več kot 300 strani. Samo kratko podpoglavje, ki govori o tem, kaj se bo zgodilo z narodnimi skupnostmi, denimo s koroškimi Slovenci, obsega eno stran. Zadnja nemška koalicijska pogodba šteje 175 gosto tipkanih strani.Leta 2008 so stranke SD, LDS, Desus in Zares podpisale 69 strani obsežno pisanje. Pogodba za Slovenijo, ki jo je pod Janševo taktirko leta 2012 podpisala desnosredinska koalicija, je ...