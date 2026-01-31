Putinov zajec iz slovenskega klobuka

»Svoboda je suženjstvo, vojna je mir, nevednost je moč.« Slogan Partije iz distopičnega romana 1984 Georgea Orwella dobro opiše metode laganja, zavajanja in brezsramne propagande, s katerimi na oblast prihajajo in tam ostajajo totalitarizmi, kot je tisti v Rusiji in številnih drugih državah, kjer si voditelji želijo predvsem čim bolj »učinkovitega vladanja«.

Leta 2022, ko se je Rusija podala v krvavo vojno avanturo v Ukrajini, je bil roman 1984 najbolje prodajana knjiga v državi. Disident Ilja Jašin je bil isto leto zaradi nasprotovanja agresiji na Ukrajino obsojen na osem let in pol zapora. Natanko 17 let pred tem je Jašin Orwella izdal v majhni nakladi, ki so jo distribuirali po ruskih univerzah. V predgovoru k tej izdaji je primerjal izmišljeno totalitarno državo in Putinov režim, naslovnico knjige pa je krasil Putinov portret v podobi Velikega brata.