Putinova iluzija odpornosti se kruši

Visoke cene nafte bodo Kremlju še nekaj časa zagotavljale nujni vir financiranja. Toda tudi energetski prihodki ne morejo v neskončnost prikrivati dejstva, da je rusko gospodarstvo vse bolj podrejeno vojnim potrebam in vse manj sposobno ustvarjati trajnostno rast.

Ti izzivi visijo tudi nad letošnjim mednarodnim gospodarskim forumom v Sankt Peterburgu, ruski različici Davosa, ki so ga namesto uvodnih govorov odprli ukrajinski napadi z brezpilotnimi letalniki na tamkajšnji naftni terminal. Simbolika je bila skoraj preveč očitna, da bi jo bilo mogoče prezreti.