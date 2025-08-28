Putinove rakete in varnost Evrope

V današnji Temi dneva preberite:

Intenzivni napadi Rusije na ukrajinska mesta s številnimi civilnimi žrtvami kažejo, da Vladimirja Putina – kljub diplomatskim prizadevanjem Donalda Trumpa – še vedno ne zanima mir, ampak kvečjemu de facto kapitulacija sosednje države. Raketiranje Kijeva, v katerem je bilo poškodovano tudi predstavništvo EU, je še posebej jasno pokazalo razsežnosti ruskega teroriziranja Ukrajine.

Kot je kremeljski vladar jasno sporočil pred veliko invazijo februarja leta 2022, njegov cilj ni le podjarmljenje Ukrajine, temveč tudi sprememba varnostne arhitekture v Evropi – z vrnitvijo Nata v leto 1997, v čas pred vstopom prvih vzhodnoevropskih članic. Po drugi strani pa je ruska grožnja spet poživila Nato in poudarila pomen njegovega 5. člena o skupni obrambi. Evropske države so se v takšnih okoliščinah odločile, da popustijo Trumpu in mu v zameno za zvestobo Natu obljubijo precejšnje zvišanje obrambnih izdatkov.