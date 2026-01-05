  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Rast borze je najboljše vabilo novim kotacijam

    V Sloveniji je okoli 250 velikih podjetij in kar nekaj teh bi lahko bilo še večjih, če bi del virov financiranja poslovanja poiskala na borzi.
    Država bi morala trg kapitala obravnavati celovito in na ta način preprečiti tako imenovano pregrevanje. FOTO:Blaž Samec/Delo
    Država bi morala trg kapitala obravnavati celovito in na ta način preprečiti tako imenovano pregrevanje. FOTO:Blaž Samec/Delo
    Karel Lipnik
    5. 1. 2026 | 05:00
    Vse več ljudi se zaveda, da mora za ohranitev socialnega položaja aktivno varčevati, zato ne presenečata povečano zanimanje za naložbe na Ljubljanski borzi in naraščajoče število vlagateljev v vzajemnih skladih. Odraz tega je 50-odstotna rast indeksa Ljubljanske borze, kar je največji skok po letu 2007. Pri tem je treba opozoriti, da je bilo lansko leto že tretje zaporedno leto močne borzne rasti, po predlanski 33-odstotni rasti in 20-odstotni rasti leto pred tem. Za primerjavo, v petih letih, od 2015 do 2020, je borzni indeks skupaj pridobil 23 odstotkov. Povečano zanimanje je tudi posledica nekaterih potez države, ki so zmanjšale negativno konotacijo trga kapitala. Žal država ni zbrala dovolj poguma, da bi ob pokojninskih spremembah uvedla obvezno pokojninsko varčevanje. Povečano ...

    Več iz teme

    borzaLjubljanska borzafinančni trgivarčevanje

