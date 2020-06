Razdeljevanje razdeljenega

Vlade, ta in še nekaj prejšnjih, načrte porabe javnih sredstev rade opremijo s pridevniki, kot je razvojno naravnan ali socialen. A vsaj od prejšnje krize proračuni niso več naravnani razvojno, zaradi česar, se bojim, bodo postopno vse manj naravnani tudi socialno.Vzrok je dokaj preprost. V običajnih letih je več kot tri četrtine razpoložljivih proračunskih sredstev že vnaprej razdeljenih. Zakonsko so določena delovna mesta in plače v javni upravi, socialne pomoči, pokojnine, subvencije, financiranje posameznih organizacij ...Ko so se letos proračunski prihodki hitro zmanjšali, država ni bila sposobna oklestiti porabe. ...