Razlaga ministrstva udarila bolnišnice

Pet bolnišnic, ki so leta 2017 dobile sredstva po interventnem zakonu za pokrivanje preteklih izgub, mora del denarja vrniti. Čeprav obvezna revizija ni ugotovila ničesar in čeprav so upoštevali navodila ministrstva za zdravje. Razlaga zakonske določbe se je na pobudo urada za nadzor proračuna v času proračunske inšpekcije ter leto in pol po uveljavitvi zakona spremenila. Rezultat so zahtevana vračila denarja.



O pravnih zagatah, ali je vse to sploh mogoče, bo verjetno še veliko govora. Dejstvo je, da je ministrstvo za zdravje po mnenju urada za nadzor proračuna napačno interpretiralo zakon, kazen pa bo doletela bolnišnice. Onkološki inštitut je dobre tri milijone evrov že vrnil, ker so jih imeli shranjene na računu. Kljub temu bi jih po prvotni razlagi in priporočilih ministrstva lahko porabili pozneje. Nič več.



Teh pet bolnišnic je imelo smolo. Če bi jih inšpektorji namreč obiskali pred novo interpretacijo določb, jim denarja verjetno ne bi bilo treba vračati. Bolnišnice, v katerih so opravili nadzor leta 2018, takih pravil in razlag namreč niso bile deležne. Če bi jih bile, bi vsaj ena morala denar vračati. Bolnišnice so bile tako v inšpekcijskih postopkih obravnavne neenakopravno. A vse to sedanjega problema ne rešuje. Večina bolnišnic ima težave z likvidnostjo. Ko bodo vrnile del novembra 2017 prejetega in že davno porabljenega denarja, bodo še globlje v rdečih številkah. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije še opozarja, da bodo zdaj tudi že potrjeni sanacijski programi in že prikazani rezultati sanacije očitno nerealni.



Večina bolnišnic se pripravlja na tožbe. Nekatere so previdne. Ker so nelikvidne, upajo na pomoč države. Jih bo država pripravljena reševati, če prej očitno nenamensko porabljenega denarja ne bodo vrnile? Direktorji teh bolnišnic pa imajo še čisto osebni problem, saj jim po zakonu grozi globa od tri do deset tisoč evrov. Bo tudi kdo na ministrstvu za zdravje odgovarjal zaradi očitno napačnih usmeritev?



Nepoznavanje prava škoduje. Težava pa nastane, ko je pravo različno interpretirano. In to še za nazaj. Kratko so tokrat potegnile tiste bolnišnice, v katerih je bil nadzor opravljen »prepozno«. A vsega le ne delajo narobe. Sicer ministrstvo trem upravam bolnišnic, ki jim očita nenamensko porabo denarja, ne bi namenilo nagrade za delovno uspešnost. Razen če so si tudi to narobe razlagali.