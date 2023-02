Različne mladosti skupne prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Večina od nas se znajde v zagati ob pozivu, naj pojasnimo, kaj je kultura. V nas sproži ponavljanje floskul, ki so nam jih iz dneva v dan utrjevali v šolskih klopeh in na kulturnih proslavah. Nekaj o slovenščini, nujno je treba omeniti Prešerna, se spomniti na bose noge trpečih prednikov. Ni presenetljivo, da si številni predstavljamo kulturo kot starca razkuštranih las, ki pripoveduje dolgočasne zgodbe in prepeva nezanimive pesmi o minulih časih. Če pa nas oplazi kaj sodobnega in drugačnega, se takoj postavimo v obrambno držo.