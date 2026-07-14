Razmišljate o vožnji na elektriko?

Zaradi ponovnega zaprtja Hormuške ožine se je cena nafte brent zvišala za okoli desetino, vendar ostaja opazno nižja kot v spomladanskih mesecih. Skoku so hitro sledile tudi cene izdelkov iz nafte na regionalnih borzah. Tem se prilagajajo cene na naših bencinskih črpalkah, kar pa je opolnoči prineslo največjo podražitev goriv od aprila.

Da bi cene surove nafte upadle, bo potreben trajni mir med ZDA in Iranom, kar je glede na razvoj dogodkov utopija. Najbolj realno je, da bodo cene nafte nihale. Kaj lahko v takšni situaciji naredite kot potrošnik? Lahko malo več delate od doma, če vam delodajalec to dovoli oziroma če ste samozaposleni in si sami urejate urnik. Naslednja možnost je uporaba javnega prevoza. Če javni prevoz ne rešuje problemov vaše mobilnosti, pa se ob takšnih cenah goriva povsem legitimno odpira vprašanje nakupa električnega avtomobila. Kot prvega vozila v družini, predvsem pa kot sekundarnega.

Poglejmo podatke. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov. Najbolje prodajane znamke so bile Volkswagen, Renault in, zanimivo, električna Tesla. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko jih je bilo junija lani 551. Avtomobilov s priključnim hibridnim pogonom je bilo prvič registriranih 188 oziroma 15,3 odstotka več kot junija lani, hibridov brez možnosti zunanjega polnjenja pa 514 oziroma 69,1 odstotka več. Tako pri nas kot v Evropi letos prodaja električnih avtomobilov stalno raste, v Evropi se bolje prodajajo še priključni hibridi in hibridi, medtem ko se zmanjšuje prodaja bencinskih in dizelskih avtomobilov. Teh je letos v Evropi le še 30 odstotkov avtomobilske prodaje.

Imeti električni avto postaja v Sloveniji nekaj običajnega. Še nedolgo nazaj so bili kupci do teh vozil zadržani, danes pa jih kupujejo. Ali gre zgolj za prihranek pri »tankanju« ali pa za lastnike sončnih elektrarn, za zdaj lahko samo ugibamo. Verjetno gre za kombinacijo več dejavnikov. Najprej je tu izdatna subvencija, s katero so električni avtomobili bolj dostopni. Potem je tu pestrejša ponudba električnih avtomobilov oziroma siromašnejša ponudba vozil z motorjem na notranje zgorevanje. Ne kaže izključiti niti pregovorne slovenske medsosedske tekmovalnosti z avtomobili.