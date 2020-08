Razumeti proteste v Berlinu

Nekaj sto ljudi je v soboto na protestih v Berlinu skušalo vdreti v stavbo nemškega parlamenta. Po medijih so zaokrožili posnetki, na katerih so stavbo pred množico ljudi, v kateri so vihrale tudi črno-belo-rdeče zastave nemškega rajha, v nekem trenutku branili le trije policisti. Slednji danes veljajo za heroje, vodstvo policije pa se mora zagovarjati pred očitki, da so varovanje slabo načrtovali.Na drugi strani je nekaj deset tisoč demonstrantov, ki so jih na ulice Berlina zvabili razni zagovorniki teorij zarot in iskalci petih minut slave, opozarjalo na globalno zaroto politično-ekonomskih elit, ki kradejo otroke in jih žrejo ...