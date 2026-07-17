Rebalans proračuna kaže tudi spremenjene prioritete države

Menjava vlade prinaša precej večje spremembe proračunske porabe, kot je bilo pričakovati glede na to, da gre za spremembe za zadnjo četrtino leta. Rebalans bo namreč pripravljen konec avgusta. Pri tem pa te spremembe niso samo posledica manjšega števila ministrstev, ampak predvsem spremenjenih prioritet nove vlade, ki, sodeč po izjavah ministra za finance Andreja Širclja, vključujejo tudi večjo fiskalno disciplino. Kljub opozorilom zaradi prevelikega proračunskega primanjkljaja se državna poraba povečuje za še 0,7 milijarde evrov. Toda dodatna sredstva bodo ozko usmerjena in večina proračunskih porabnikov bo morala porabo racionalizirati. To bo še opazneje prihodnje leto, ko bodo proračunski izdatki ostali takšni, kakršni so z rebalansom predvideni letos. To bi bila prva zaustavitev rasti ...