Referendumi in volitve v ozračju političnega kaosa

Drage volilne kampanje za marčevske parlamentarne volitve so močno obremenile finance vseh parlamentarnih strank, pa tudi tistih, ki so ostale pod parlamentarnim pragom. Trinajst strank je že v kampanji za superreferendumski 11. oktober, ko bodo volivci lahko izrazili mnenje o treh temah, s katerimi se želijo vladne stranke posvetovati z volilnim telesom. Poleg tega bodo volivci odločali o usodi noveliranega zakona o parlamentarni preiskavi, s katero koalicija po oceni opozicije in civilne družbe vpeljuje politično policijo.

Iz političnega dogajanja slabe tri tedne pred ljudskim odločanjem lahko razberemo, da parlamentarne stranke v referendumske kampanje vlagajo skromna sredstva. Poskusi argumentirane predreferendumske kampanje o štirih referendumskih vprašanjih so izrazito v senci preostalega političnega dogajanja v državi, ki je kaotično, nepregledno in poteka v zastrupljenem ozračju vse bolj zacementirane bipolarne strukture slovenskega političnega prostora.