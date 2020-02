Regijski podjetniški šampioni

V zadnjem obdobju je v Slovenijo pljusknil val združitev in prevzemov. Ti procesi se razvijajo v dve smeri. Na eni strani je državna Pošta kupila logistično družbo Intereuropa, državne železnice pa so se dogovorile za nakup polovice avtobusnega prevoznika Nomago.Drugi del teh procesov je podjetniški. Pred kratkim smo pisali, da hrvaški prodajalec avtodelov Tokić kupuje slovenskega prodajalca avtodelov Bartog, Baby Center in Pikapolonica, podjetji za prodajo potrebščin za otroke, se združujeta, Srbsko kmetijsko-semenarsko podjetje je kupilo Semenarno, o čemer pišemo danes.Omenjene transakcije nakazujejo – jasno je, da so tudi ...