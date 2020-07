Regresi - obveznost in priložnost

Prvega julija se je iztekel rok, do katerega so morali delodajalci zaposlenim po zakonu izplačati najmanj 940 evrov regresa za letni dopust, razen če izpolnjujejo razloge za odlog te obveznosti do 1. novembra. To za podjetja seveda pomeni dodaten pritisk na likvidnost, ki se je zaradi epidemije v zadnjih mesecih še poslabšala, zato je gospodarstvo v okviru intervencijskih ukrepov poskušalo doseči odlog plačil regresa, saj da delodajalci tega bremena letos ne bodo zmogli.Podatki finančne uprave kažejo, da je regres kljub krizi zaradi novega koronavirusa vendarle pravočasno izplačala večina delodajalcev, jih je pa to obveznost ...