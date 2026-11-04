Republikanci kaznovani za slepo sledenje Trumpu

Ameriški volivci so republikancem na vmesnih volitvah izdali visok račun za prvo polovico drugega mandata Donalda Trumpa v Beli hiši. Kaznovali so jih za slepo sledenje predsednikovim najslabšim vzgibom in interesom njegovega najožjega kroga. Za carine, korupcijo, kaotično zunanjo politiko in življenjske stroške, ki so kljub Trumpovim obljubam ostali visoki.

Cene bencina so se pred volitvami zvišale na ravni iz časov administracije Joeja Bidna, s čimer je izpuhtela ena osrednjih zavez, na katerih je Trump gradil vrnitev na oblast.