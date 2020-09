Reševanje čakalnih vrst ali privatizacija

Peti protikoronski paket (PKP#5), ki ga je vlada sicer sprejela, a bo čistopis besedila pripravila do ponedeljka, tako kot vsi predhodni svežnji prinaša tudi člene, ki bi jih težko ocenili kot reševanje posledic epidemije. Videti so bolj kot ad hoc spremembe zdravstvenega sistema, ki bi jih močno občutili v prihodnosti. V tokratnem predlogu zakona je takšna namera skrajševanja čakalnih vrst v zdravstvu. Te so se zaradi koronavirusa podaljšale, a je problem akuten že zelo dolgo. Sam minister za zdravje Tomaž Gantar, ki se je na isti funkciji s to težavo ukvarjal že pred šestimi leti, ugotavlja, da so kljub prizadevanjem in ...