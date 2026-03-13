  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Reševanje življenj

    O tem, da je preventiva naložba in ne strošek in da bo prihodnost presejalnih programov odvisna od tega, kako bodo to razumele prihodnje slovenske vlade.
    Lani se je na poziv programa Svit odzvalo dve tretjini vabljenih, kar je največ doslej. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Lani se je na poziv programa Svit odzvalo dve tretjini vabljenih, kar je največ doslej. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Andreja Žibret
    13. 3. 2026 | 07:00
    Če kdo pozabi na tvoj petdeseti rojstni dan, to zagotovo nista Svit in Dora, zelo hitro te v nabiralniku pričaka prijazno vabilo na presejanje, je pripomnila kolegica, ko smo se na uredniškem sestanku pogovarjali o tej temi. Veseli smo podatkov NIJZ, da se pomen preventive utrjuje v zavesti ljudi in da se je lani na poziv programa Svit odzvalo dve tretjini vabljenih, kar je največ doslej. Z odstranitvijo predrakave spremembe na debelem črevesu in danki so lani preprečili nastanek raka pri 1860 ljudeh.

    Ko se posameznik enkrat na dve leti odzove na vabilo programa Svit in odda vzorce blata, znaša skupen strošek za vabilo, vzorce, testiranje in poštne stroške manj kot 16 evrov na osebo. Povprečni stroški zdravljenja pacientov s kolorektalnim rakom v različnih državah EU pa so zelo različni, od približno 259 evrov do več deset tisoč evrov na bolnika, odvisno od obsega in stadija zdravljenja, je navedeno v reviji Lancet.

