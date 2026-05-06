Resnica naprodaj in pomen demokratičnega lastništva medijev

Novinarska integriteta je zagotovilo transparentnosti in dejstev. Pomeni zavezo k preverjanju, kontekstualiziranju ter preverjanju informacij, transparentnosti virov in konfliktov interesov – tudi takrat, ko je to politično neprijetno. Brez zanesljivosti medijev demokracija izgubi orientacijo, javna razprava pa hitro postane področje interesnega delovanja.

Lastništvo medija je ključni dejavnik integritete uredniške politike. Ko se lastništvo medijske krajine koncentrira, se povečuje tveganje ugrabljenih medijev prek oglaševalskih, regulativnih ali političnih vzvodov, posledično pa se oslabi njihova nadzorna (watchdog) vloga.

Pred kratkim je Warner Bros odobril združitev s Paramountom v vrednosti 110 milijard dolarjev, s čimer bi bili dve največji ameriški medijski instituciji pod nadzorom ene same družine. Ni še jasno, ali bodo ameriški regulatorji odobrili združitev, vendar je medijska krajina v ZDA že tako močno skoncentirana. Med letoma 2004 in 2016 je največjih pet medijskih skupin povečalo portfelj s 179

TV-postaj na 443, skupaj pa so samo s političnimi oglasi leta 2022 ustvarili približno dve milijardi dolarjev prihodkov.

ZDA prednjačijo v koncentraciji medijskega lastništva, vendar tudi v Evropi stopamo po podobnih poteh. Trgovanje z uredniško politiko je namreč povsem logična posledica komodifikacije lastništva medijskih podjetij. Resnica je postala tržna dobrina, zato je vse hitreje v domeni tistih, ki si jo lahko privoščijo – tako v zasebni kot politični sferi.

Še pred volitvami je oddaja Tarča razkrila povečevanje oglaševalskih proračunov za določena državna podjetja. Dejansko tudi za Slovenijo Media Pluralism Monitor kaže na srednje visoko do visoko tveganje koncentracije medijskega lastništva.

Javni medij je intuitivni odgovor, vendar je državna lastnina v tem primeru labilna politični volji. Drugi način, da ohranimo uredniško integriteto slovenskih medijev, je sistematična decentralizacija in demokratizacija medijskega lastništva.

Guardian je dober primer medija, ki uredniško neodvisnost zagotavlja prek alternativne lastniške strukture – podjetje je v lasti sklada Scott Trust, ki je ustanovljen z namenom varovanja finančne in uredniške neodvisnosti. V francoskem časniku Le Monde deluje Pôle d'indépendance du Groupe Le Monde, podobno neprofitni sklad, kot institucionalna »ključavnica« do svobode uredništev.

V Italiji il manifesto izdaja kooperativa, ki si eksplicitno postavlja cilj novinarske avtonomije, integritete in doslednosti. Španska La Marea je v lasti kooperative Más Público, v kateri so člani tako delavci kot bralci – in prav ta dvojni lastniški model se razume kot pogoj uredniške neodvisnosti od politične in poslovne moči. Švicarski WOZ pa je primer medija v demokratični lasti delavcev: vsak ima en glas, poslanstvo pa je zasidrano v kritičnem, poglobljenem žurnalizmu brez strankarskega ali korporativnega gospodarja.

Tudi v Sloveniji že imamo nekaj primerov medijev, ki stopajo po poti solastništva zaposlenih.

Neodvisnost medija je veliko lažje zagotoviti takrat, ko nadzor nad uredniško politiko prevzame kolektiv medijskega podjetja, ljudje, ki ne kupujejo stanovanj v Schellenburgu, niso del politično-poslovnih mrež, upravnih odborov državnih podjetij, ali gostje mediteranskih jahtaških oddihov.

Vseh izzivov in dilem sodobne medijske krajine seveda ni mogoče rešiti s tem, da nadzor nad medijema odstranimo s prostega trga. Oglaševanje, clickbait vsebine, generacijskega upada koncentracijskih sposobnosti, algoritmične odmevne komore – to ostajajo nerešena vprašanja.

Pa vseeno nekatere alternativne oblike medijskega lastništva lahko ponudijo unikatne priložnosti, da mediji naslovijo dileme, ki nastajajo med tržno vzdržnostjo in novinarsko odgovornostjo – motivirajo namreč tako bralstvo kot medijski kolektiv.

Reuters poroča, da zunanji interes, ki posega v uredniško politiko, znižuje zaupanje in odvrača bralce – krepi tako imenovane »news avoidance« (izogibanje novicam) ter pripomore k upadu naklade oziroma naročnin, s tem pa ogroža preživetje neodvisnih komercialnih medijev. Tudi v Sloveniji je zaupanje v medije zelo nizko, pod povprečjem OECD – le 26 odstotkov ljudi medijem zaupa, 57 odstotkov pa jim zaupa malo ali nič.

Demokratizacija lastništva medijskih podjetij lahko naslovi le del tega izziva. Uredniška politika v rokah delavskega kolektiva je vsaj načelno manj dovzetna za vplive centrov moči, hkrati pa lahko, prav zaradi signaliziranja avtonomije in odgovornosti, gradi zaupanje.

Demokratizacija lastništva lahko motivira tudi kolektiv zaposlenih. Novinarjem redko kaj ubije voljo do dela tako uspešno kot percepcija nelegitimnosti uredništva, zloraba vodstvene avtoritete in pomanjkanje transparentnosti znotraj hiše. Mediji v lasti zaposlenih so praviloma bolj inovativni, agilni in iznajdljivi na trgu.

Tudi v Sloveniji že imamo nekaj primerov medijev, ki stopajo po poti solastništva zaposlenih. Za vsa druga pa je premislek o prehodu v to lastniško obliko lahko pomemben in časovno aktualen. Poleg spreminjanja medijske krajine ter vse hitrejšega vdora parcialnih interesov v medije imamo v Sloveniji zdaj zakonsko osnovo, ki bi medijem to omogočila. Morda bi se tudi financiranje medijev prek novega zakona o medijih delno lahko pogojilo z oblikami lastništva in upravljanja, ki medijsko integriteto dokazljivo postavljajo na prvo mesto.

Dr. Tej Gonza je direktor Inštituta za ekonomsko demokracijo, docent na FDV.