Resnična cena brezplačnih bančnih računov

Slovenske banke so lani skupaj ustvarile 882 milijonov evrov čistega dobička, kar je sicer 17 odstotkov manj kot leto prej, a še vedno zelo veliko. Ob padcu neto obrestnih prihodkov bankirji to vrzel pokrivajo z drugimi ukrepi. Z racionalizacijo mreže bankomatov in bančnih poslovalnic ter tudi z rastjo prihodkov od opravnin, ki so bili za šest odstotkov višji in so prestavljali dobro tretjino prilivov. Stroški vodenja računa, plačil in drugih storitev so se v zadnjih štirih letih zvišali za več kot 22 odstotkov. Po podatkih Banke Slovenije je povprečni letni strošek lani znašal 74,12 evra.

Zato ni presenetljiva zadržanost bank in njihovega cehovskega združenja do koalicijskega načrta, da bodo v imenu pravice do gotovine in dostopnosti do bančnih storitev vsem, ki prejemajo plačo, pokojnino in druge redne dohodke, zagotovili brezplačen paket osnovnih bančnih storitev.