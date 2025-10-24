(KOMENTAR) Rojstni dan zaničevanega dokumenta

V nadaljevanju preberite:

Ustanovna listina Združenih narodov, dokument, ki je danes star 80 let, se zdi zastarel. Nekoristen. Povožen. Nespoštovan. Vsak nasilnež, ki ima pet minut časa, ga lahko raztrga. Kdor želi napisati kritično razpravo o Združenih narodih, bo v Ustanovni listini našel 111 členov, zaradi katerih organizacija ne deluje, kot bi lahko. Pod črto, Ustanovna listina ima v današnjih razpravah status katastrofalno slabega dokumenta.

Le še ena katastrofa bi bila hujša: če Ustanovne listine ne bi bilo.