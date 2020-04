Roki trajanja

Vsaka plastenka olja ga ima, vsaka pločevinka piva in vsaka konzerva sardin. Vsaka škatla testenin in vsak zavoj masla – rok trajanja, namreč. Torej datum, ki naj bi potrošnikom povedal, do kdaj lahko brez skrbi zaužijejo pijačo in jedačo (seveda, če so jih hranili pri ustreznih pogojih). Nekaj številk, nič več in nič manj. Pa vendar smo se potrošniki kar navadili nanje. V trgovinah obračamo in vrtimo predmete, na koncu pa iz vrste na videz enakih stvari izberemo tiste, ki imajo datum čim dlje oddaljen v prihodnosti.Naši pradedi in prababice so se raje zanašali na svoj nos in oči. Če je kaj smrdelo in bilo videti preveč ...