Ropot v motorju Evrope

Politična drama z nemško blokado se končuje in danes bodo pod streho novi standardi za avtomobilske izpuste CO 2 . Razen nekaj izjem za male proizvajalce bodo morali biti ničelni. To v praksi pomeni, da od leta 2035 v EU ne bodo več smeli biti registrirani klasični avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem. Nemškemu transportnemu ministru Volkerju Wissingu je sicer uspelo izposlovati zavezo o prihodnji izjemi za sintetična goriva, a smer razvoja, elektrifikacija prometa, za EU ostaja bolj ali manj nedotaknjena.