Rože? Hvala, a raje bi posluh in razumevanje

Nina je Ukrajinka, ki so ji, potem ko jo je na njenem domu posilil ruski vojak, diagnosticirali hepatitis C. Njena sodržavljanka Darya je bila zlorabljena, medtem ko je pijani vojak vpil: »Hočem mlado telo!« Po novih talibskih zakonih je v Afganistanu ženska vredna manj od domače živali. Britanske noseče zapornice so med porodom pazniki priklenili na posteljo z dolgo verigo. Nekatere so tako rojevale tudi dva dni, ne da bi jim dovolili oditi na stranišče ali se obrniti na stran.

Želite raje slišati slovenske zgodbe, ker so Ukrajina, Velika Britanija in Afganistan predaleč in nas »ne zadevajo«? Prav. Petdesetletna Rubina, svetovljanka s sedmo stopnjo izobrazbe, je bila v nasilen odnos vpeta 14 let. »Grozil mi je, da me bo posilil, polil z bencinom, razkosal in vrgel v kislino,« je povedala za knjigo V njeni koži, ki je pred kratkim kot zvočnica izšla pri društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

»Pazim, da se s kako izjavo dodatno ne zamerim ustanovam, ki imajo moč, da odločajo o naših usodah,« je v knjigi povedala druga žrtev nasilja. Pogosto me kdo vpraša, kako lahko trdim, da ženske in moški nimamo enakih možnosti, in zakaj nenehno opozarjam na razlike. Na zaposlitvenih razgovorih delodajalci kandidatov ne sprašujejo, kdaj nameravajo imeti otroke, moških poleti med gnečo na avtobusu nihče »kakor povsem slučajno« ne treplja po zadnjici.

Domen Prevc je le redko Nikin brat, medtem ko je ona pogosto Domnova sestra. Slednje je, da, zanemarljivo ob zgodbah žrtev, »naših« in »tujih«, ker tako radi to delimo, in vendarle kaže na dojemanje žensk v (naši) družbi. Ob 8. marcu se bodo na družbenih omrežjih usule čestitke, morda bomo na stojnici iz rok predstavnika lokalnih oblasti dobile rdeč nagelj, stisk roke in nasmeh.

Vse omenjeno je dobrodošlo. A ob 8. marcu si želim tudi, da mi ne bi bilo več treba brati zgodb o pretepenih Irankah, zaprtih Afganistankah, posiljenih Ukrajinkah, o Hrvaticah, ki morajo čez mejo, ker si želijo splaviti, o sodržavljankah, ki jih trpinčita najprej mož, potem pa še sistem.

Ne nosite nam zato rož – jemljite nas kot sebi enake, pomagajte, ko to potrebujemo, poslušajte in ne obsojajte. Nič več, a tudi nič manj kot to.