S pestmi ne boste prej na vrsti

Za to, da vidite, da so ljudje na koncu z živci, je dovolj, da odprete eno spletno stran in pogledate komentarje oziroma jih preberete na družbenih omrežjih. Skrb vzbuja dejstvo, da se je vse to spletno pljuvanje vsaj v primeru celjske urgence preselilo tudi na fizično raven. Skupila sta jo ne kriva ne dolžna zdravstvena delavca. Medicinska sestra, ki je zaradi stresa doživela celo srčni infarkt, bo posledice izbruha bolnika najbrž čutila vse življenje.