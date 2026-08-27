S petdesetimi leti si nekje star, drugje pa še mlad (VIDEO)

Očitno je, da se sodobna družba z odporom spoprijema z izzivi prihodnosti, tudi če ti posameznike in njihove bližnje neposredno zadevajo. To opazimo pri skrbi za zdravje, pri odzivanju na podnebne spremembe in seveda pri našem odnosu do starosti. Po nekaterih podatkih se bo do leta 2050 število starih 65 let in več podvojilo na 1,6 milijarde. Pri tem velja še enkrat opomniti, da se pravice starejših dotikajo nas vseh, zato je pomembno, da se s to temo in njenimi izzivi seznanijo tudi mlajši. S starizmom se je v Sloveniji domnevno srečal že vsak drugi ...