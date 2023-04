S prenovo šolstva do prenove družbe

V nadaljevanju preberite:

Javnost so v teh dneh pretresli posnetki deklet, ki so na vrhu največjega celjskega nakupovalnega središča tepla in zmerjala drugo dekle. Več tam navzočih otrok je snemalo nasilje, žrtvi ni pomagal nihče. Kje so se tega naučili? O čem vse naj govorimo, ko govorimo o prenovi sistema vzgoje in izobraževanja?

Da ta nujno potrebuje prenovo, smo vedeli že pred epidemijo, ki je vsemu temu dala dodaten zagon. Že več let vemo, denimo, da sistem vpisovanja v srednjo šolo ni pravičen, preveč je povezan s srečo, premalo z znanjem in sposobnostmi. Vemo, da imamo težavo s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. Vse bolj ugotavljamo, da sistem dela s tujci ne ustreza težavam na terenu. In kaj se je zgodilo s tem vedenjem? Nič.