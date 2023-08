Samoumevnost, ki vsako leto odpre šole

V nadaljevanju preberite:

Pred tremi leti ob tem času so ravnatelji, učitelji, starši, učenci in dijaki čakali, kaj bo s poukom. Ne glede na modele A, B, C in D tudi takrat ni bilo govora, da se 1. septembra ne bi začela šolsko leto in pouk. Prvi september je tako samoumevno povezan s šolo, kot je bila nekoč goveja juha z nedeljo. In tudi letos šola bo. Morda bodo nekateri učenci namesto v učilnici v gasilskem domu ali župnišču, morda bodo dlje potovali do hrama učenosti, a september je rezerviran za šolo. Situacija za šolskimi zidovi pa še zdaleč ni tako samoumevna.