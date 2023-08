Sanacija ujme kot politično orodje

Vlada pripravlja dva zakona za nadaljnjo pomoč prizadetim v naravni katastrofi, ki je prizadela velik del države. Prvi je interventni, namenjen hitri vzpostavitvi infrastrukture, nastanitvi prizadetih in hitri sanaciji. Drugi bo namenjen sistemski, dolgoročni obnovi.

Pri tem je strah, da bi se koaliciji ponovila podobna blokada opozicije, kot se ji je zgodila na začetku tokratnega sklica državnega zbora z vložitvijo več deset zakonskih predlogov, očitno odveč. Opozicija, ki jo je za skupno mizo k razpravi o sanacijskih ukrepih pozval Robert Golob, namreč ne bo pripravila svojih zakonskih predlogov, pač pa bo, vsaj za zdaj, konstruktivna.

Konstruktivnost glasno napovedujejo v NSi. Pa tudi Janez Janša zelo očitno varčuje s kritikami na račun vlade. Tako rekoč pregovorna »opozicijska destruktivnost« SDS bi bila namreč v tem trenutku dojeta kot oviranje vlade na škodo prizadetih. Zato se je izogiba.

Naivno bi bilo pričakovati, da z bližanjem volitev sanacija ujme ne bo postala tudi priročno politično orodje.

Narava je pokazala svojo moč in zdaj se veliko ljudi spopada z vprašanjem, kako sploh naprej. Ob tem so za marsikoga precej boleče izjave bančnikov, da kreditov ne morejo preprosto kar odpisati. Kaj to pomeni za socialno šibke, ki so izgubili (skoraj) vse in si (dodatnih) kreditov za nov začetek preprosto ne morejo privoščiti?

Sanacija bo nedvomno dolgotrajna, časa za kritike opozicije bo še dovolj, še posebno ob dejstvu, da zadovoljnih poplavljencev ne more biti. Vsekakor bi bilo naivno pričakovati, da z bližanjem volitev ne bo postala tudi priročno politično orodje.

Izkušnje iz popotresne obnove Posočja kažejo, kdaj se je začelo obračati javno mnenje. To je dosedanji odziv vlade za zdaj ocenilo kot dobro, a se glede na izkušnje iz preteklosti lahko hitro obrne.

Sanacija ujme – in ne reforme, ki jih je napovedoval Robert Golob – bo torej determinirala njegovo vlado in vplivala na izid volitev.

Ključna v prihodnje bo tudi komunikacija, ki mora biti med ministri in vsemi, ki bodo sodelovali pri snovanju ukrepov sanacije, usklajena. Preveč in prehitre obljube se lahko vrnejo kot bumerang. Javnost bodo o učinkovitosti prepričali le rezultati. Adrenalin, čustva in tudi solidarnost, ki v tem trenutku prevevajo Slovenijo, žal ne bodo večni.