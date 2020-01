Sanje dinozavrov

»Stojim tukaj kot potnica iz nove stvarnosti: iz goreče Avstralije, kjer se sredi neskončnega pepelnatega dežja najbolj jasno vidi, da tisto, česar smo se bali in na kar smo opozarjali, ni nič več naša prihodnost ali tema za razpravo. Vse to je že tukaj.«S temi besedami je svoj govor začela Lynette Wallworth, avstralska umetnica, ko je dan pred uradnim začetkom letnega srečanja politične in korporativne elite v Davosu prejela kristalno nagrado, s katero Svetovni gospodarski forum nagrajuje izjemne graditelje mostov. Seveda gre za mostove med nami samimi. Med nami, ki se z apokaliptičnimi mantrami na ustnicah prestopamo na ...