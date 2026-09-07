Saška - Anhalt je le začetek

Saška - Anhalt je majhna nemška zvezna dežela. V njej živi le okoli 2,5 odstotka nemškega prebivalstva. A danes je to velika zvezna dežela. Kot je poudaril sam premierski kandidat Alternative za Nemčijo Urlich Siegmund, se tu piše zgodovina. Skrajna desnica je na nedeljskih volitvah ob rekordni, skoraj 80-odstotni volilni udeležbi prepričala kar 43,8 odstotka volivcev.

Volilna udeležba bi zadoščala za ustavne spremembe. Do absolutne večine je stranki manjkalo zelo malo. Za le približno 3500 glasov ji je to preprečila populistična BSW. Če bi namreč stranka Sahre Wagenknecht ostala na pragu parlamenta, bi AfD imela dovolj mandatov, da bi vlado vodila sama.