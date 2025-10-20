(SATIRA) Antibožičnica, rakete ali trije drugi tiri

Napovedan bogat božič nam že od poletja cinglja in dela skomine v pričakovanju lepih potrošniško-požrtnih decembrskih dni. Če bolje pogledamo v ozadje božične obljube, pa zvemo, da bi se zaradi nje gospodarstvo takoj sesedlo, padle bi borze, brezposelni bi šli na cesto in spet bi bili tam, kjer smo že bili.

Problematične so predvsem tiste božičnice za 160 evrov, kajti one normalno visoke in debele podjetniki tako in tako že leta izplačujejo brez težav. Gre za resne zneske. Govorimo o eni celi fasungi, Primorci ji rečemo špeža, slavisti pa: en malo bolj pošten nakup v trgovini. Niso šale! Upajmo, da tako pomembne teme ne bodo prehitro umaknili z dnevnega reda.

Med številnimi modrijani so se pojavili tudi teroristi, ki zastopajo tezo o kontrabožičnici, največji skrajneži pa so antikontrabožičničarji. Ti so odkrili, da se je meso v času božičniških obljub podražilo za (čez palec) 26,8 odstotka, kava za (čez sredinec) 30 odstotkov, čokolada (čez mezinec) za 40, sir za 33 odstotkov.

Dražji so mizarji, čevljarji, vodovodni inštalaterji, elektrikarji, mehaniki pa so že lani prebili plafon. Če naštete podražitve seštejemo in vse skupaj delimo s pocenitvijo ščipalk za perilo, jušnih kock, piščančjih ledvičk in vezalk za čevlje, potem nam statistika hitro izračuna, da bo letna, medletna in medstoletna inflacija znašala komaj 2 odstotka. Plače in penzije nam potem radodarno dvignejo za tri ali štiri odstotke, če dodajo še božičnice, se naš življenjski standard strašno dvigne, državni proračun pade v brezno, to pa je še en razlog za takojšen odstop vlade.

Iztirjeni vlak. FOTO: Bralec

Nihče od denarojemalcev pa ni izračunal, kakšen učinek na kroženje denarja prinese ena sama božičnica. Koliko prispeva k še dražjemu mesu, telefonom, televizorjem, TV naročnini, vodi, elektriki, avtomobilskim gumam in ostalim drobnarijam.

Že vsaj 34 let dokazano dejstvo pa je, da decembra izplačane božičnice še isti mesec izhlapijo v trgovinah in pri vseh ostalih podjetnih denarojemalcih. Da torej božičnice nimajo tendence krepitve družinskega mrtvega kapitala, ampak preprosto tendenco pospeševalca potrošnje, ta pospešuje gospodarske elektromotorje, ti pa redijo delodajalce in ostale jemalce.

Državljani nasploh bliskovito pozabljajo. Še pred dobrim mesecem so vpili, da bi jim morali vrniti denar za vinjete, ker so na avtocesti več stali kot se peljali. Ko jim vladar (pod takim pritiskom) končno obljubi cestninski popust, pa je spet narobe, češ da jim bomboni pred volitvami kvarijo zobe. Ko SDS predlaga ukinitev vinjet za obalni cestni zamašek, je to zvita lisičja poteza, ko jih Tincikin Roby potem končno enkrat prehiti, pa je to nesprejemljivo nesramen bombon.

Vse naše tajne agente bolj kot bomboni skrbijo prostodušno izrečene grožnje, da bo zastojev še več in vsaj toliko tudi prihodnje poletje, ker nam gradbišč primanjkuje. Denarja za popravila ne zmanjka, za novo infrastrukturo pa ni ne projektov ne denarja. V tej infrastrukturni zmedi so italijanske železnice razjezile Slovence, ko so izvedeli, da bo vlak z Dunaja do Trsta (in mimo Slovenije) peljal 6 ur in 38 minut.

Zdaj namreč vozi preko Slovenije v Trst 9 uri in 11 minut. Me zanima, kje so bili s kritikami pred desetimi leti. In kdo je terjal takojšnjo pripravo dokumentacije za nove tire. Med Divačo, Ljubljano in Celjem bi potrebovali samo kakih 120 kilometrov novih tirov. Za pičle tri druge tire. Manj kot za rakete srednjega dosega.

Zadnje čase na obstoječi razpadajoči železni mreži trenirajo teroristični vajenci. FOTO: Slovenske železnice

Zlahka bi si jih privoščili, če bi tudi za preostale železniške odseke denar prispevalo lokalno gospodarstvo (podobno kot prispeva v primeru drugega tira do Kopra) in če bi znali iz Bruslja iztisniti več kot samo 35 odstotkov nepovratnih cekinov. Naj torej vojska državnih uradnikov pokaže, na katerih podstrešjih skriva projekte in gradbena dovoljenja. Žal, Kramp ni zahteval od Slovencev nakupa tirov, ampak samo rakete.

Je pa več kot očitno, da slovenskih tirov ne minirajo samo presenetljivo leni naročniki železniških projektov. Zadnje čase celo na obstoječi razpadajoči železni mreži trenirajo teroristični vajenci. To seveda niso otroške igre, kajti 80-kilogramske skale otroci pač ne prinesejo na tire, pa tudi kretnic ne znajo prežagati. Če si namreč kdo zasluži majhno opozorilo zaradi neposlušnosti in nagajivosti, pride tudi hibridni terorizem prav. Toliko lažje bo potem pristavil lonček za logično zvišan obrambni odstotek. Vse damo, samo da smo varni, kajne!