(SATIRA) Bi se lahko primerilo, da šef Nata laže?

Če lahko padajo sovražni dronci na Evropce, pozabite na milijonce!

Je kaj takega sploh mogoče? Da bi namreč prvi šef (nekoč) mogočnega Nata, ki mu manjka samo še 300 slovenskih milijonov evrov, lagal? Ma ne, ne verjamemo! Bomo vprašali Steva Zora. Novića in Kokot.ko iz Neresni.ce. Če se kdo spozna na resni.co in še bolj na Nato, sta to onadva. Nato je za obrambo vseh članic lani porabil 1,4 bilijona (za tiste, ki lažje računajo v milijardah – 1400 milijard) evrov. Generalu Marku povsem verjamemo, da slovenskih manjkajočih 300 milijončkov povzroča resno težavo Natovi obrambni učinkovitosti. Zato ni mogel biti tiho. General Rutte je svetu pojasnil, kako pomembna za obstoj Nata je torej Slovenija. Gospod generalni sekretar je izgubi navkljub v petek potolažil ves svet: »Zveza Nato je pripravljena braniti vsak centimeter ozemlja zaveznic, celo ...