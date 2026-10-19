(SATIRA) Delfini so za Zvoneta brez dodane vrednosti

Minule dni nas je še enkrat razveselil znani teoretik in podpredsednik Zvonko iz demokratskega političnega gozda, ki ga je zmotilo Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos. Denar, ki ga namenja država za delo tega društva, je, prosto po Zvonetu Č., denar vržen proč, saj se ukvarja s projekti, ki so brez dodanih vrednosti. To je obelodanila Janezova desna roka in noga, ki ima potrdilo, da je z odliko opravila opevani test zdrave pameti. Kaj bi šele bilo, če testa ne bi opravila! Ob vseh ostalih domislicah podobnih ljubiteljev narave in mornarjev je takšna ocena dela svetovno priznanega društva sicer le kaplja v morje vesoljne ignorance, vendar izstopajoča pozicija, ki dovolj nazorno in konkretno razgalja rezultat opevanega testa, torej sveto preproščino novodobne slovenske filozofije. V slogu: »Ker jaz živim v Janezovi podzemni jami, je za vsak pogled proti morskemu obzorju škoda časa, kaj šele državnega denarja!« Toliko o tem krasnem Zvonetovem novem svetu.

Je pa isti Zvonko Č. pred leti postavljal na videz tehtna poslanska vprašanja o položaju slovenskih ribičev, za katere pravzaprav niti ni čudno, da so ob tako raztresenih pogledih na morje deležni revščine, kakršne so pač deležni. Škoda morja, če ga daš upravljati kruto vase zagledanim hostarjem. Slovenci so pred 10 leti z mednarodno arbitražo izgubili stik z odprtim morjem. V uteho bi lahko ohranili vsaj en pošten kos Piranskega zaliva. Navkljub razsodbi mednarodnega sodišča te slane mokrote že kakih 20 let ne uživajo. Namesto nekdanjih 7000 ton rib jih slovenski ribiči nalovijo le še kakih 80 ton. Ha, nerodna reč! Na to slovensko pomorsko bolečino nas vsako leto spomni katero od evropskih sodišč. Po prsih pa se spet tolčejo hrvaški ribiči.

Čeprav odločitev ni tako preprosta, kot jo kažejo in razlagajo prijatelji Hrvati, so evropski sodniki tudi svojega oportunizma vredni. Sodniki ESČP so tokrat ugotovili, da so slovenski policisti oziroma ribiški inšpektorji povsem primerno izpeljali postopek kaznovanja Franke Makovac, postopka pa (v istem morju) niso izpeljali primerno pri Michaelu Latinu. Zanimal, da jih je zgolj postopek, in se v vprašanje veljavnosti arbitraže o meji na morju menda niso spuščali. Ob tej večni evropski licemerski razlagi ne verjamemo, da bi isti sodniki dopustili kaznovanje hrvaškega ribiča, če bi ga hoteli Slovenci po kakšnem naključju kaznovati zaradi ribolova na morju kje pred Splitom.

Kako lahko sodišče odloča mimo podatka in dejstva o lastništvu (jurisdikciji) tega morja, tega v naši agenturi ne bomo zlepa razumeli. FOTO: Morigenos

Povsem logično je, da je kaznovanje utemeljeno, če obstaja vsaj minimalen temelj za posredovanje slovenskih organov. In te osnove ESČP pravzaprav ni ovrglo. Zmede pa nas dejstvo, da so kazen za ribolov v istem spornem trikotniku dobili tudi slovenski ribiči, sodišče pa jim ni dopustilo pritožbe, v kateri so se sklicevali, da so jih hrvaški organi kaznovali v slovenskem morju. Isto sodišče torej dopušča kaznovanje ribičev obeh držav na isti morski njivi, samo postopek mora biti pravi. Kako lahko sodišče odloča mimo podatka in dejstva o lastništvu (jurisdikciji) tega morja, tega v naši agenturi ne bomo zlepa razumeli.

V tem dodobra zmedenem pravdnem kozmosu se nekateri znajdejo tako, da resnico vsakič obrnejo v svoj prid. Tako kot v primeru odstopa poslanke Tee Košir. Javno je objavila, da izstopa iz Demokratov in da se vrača v poslanske klopi. Manj kot 15 ur kasneje si je premislila, svojo poslansko funkcijo in lepo poslansko plačo je raje zamenjala za uradnico na Direkciji za infrastrukturo. Če imaš srečno zvezdo v žepu, si v enem dopoldnevu pridobiš zaupanje politične deponije »zvestih naših«. Tea se je raje odločila za vrabca v roki kot za (Logarjevega) goloba na strehi. Si takšno trgovino lahko privoščijo samo člani koalicije, ali pa bi morda svoj poslanski sedež za solidno uradniško službo lahko zamenjal tudi kdo iz opozicije? Naš lepi Anže se izmotava, da je vse v najlepšem redu, narobe je samo to, da jim levi komunajzarji strežejo po lagodnem življenju, zato še ni odločil, ali bo njegov Skok sploh začel pometati pred lastnim pragom. Janez pa svoje referendumske »zmagovalce« tolaži, da bo že podkuril volilnim komisijam in odborom, ker da ne znajo šteti. V volilnih komisijah bodo poslej sedeli le tisti, ki jim bo samo on osebno izdal potrdilo o opravljenem testu zdrave pameti. In seveda tisti, ki jih bo on naučil zdravopametnega štetja. Še sreča, da so »zmagali«, si mislite, kaj bi naredil iz DVK, če bi kljub zdravi pameti izgubili.