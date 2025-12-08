Upravičljiva skrajna sila dopušča vdor v parlament in rezanje glav, če nam kuhajo večje zlo.

Nikogar ne preseneča več izjava Vladimirja Vladimiroviča, da je za vojno v Ukrajini v resnici kriva EU in da se ta kruta vojna ne konča samo zaradi njene vrojene zlobe. Da je v bistvu EU napadla Ukrajino, ruski vojaki pa so samo po sili razmer v korist lastne škode prisiljeni v to morijo. Vladimirjevo trditev na to temo potrjujejo tudi izjave znanega kralja Donalda, ki so mu prijatelji nadeli sloves najbolj miroljubnega kralja v zgodovini človeštva. Iz čistega pacifizma podpira kolega Putina, se bori z ruševinami v Palestini in proti genocidu, ki ga Palestinci izvajajo nad ubogimi Izraelci. Pacifista muči, ker majhni venezuelski čolnički neprestano potapljajo njegove velike letalonosilke in uničujejo zibelko najbolj klene demokracije. Za nameček ne pozabi na vsakem koraku brati levite ...