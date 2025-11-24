(SATIRA) Kdo nam minira tire?

V nadaljevanju preberite:

V šestdesetih letih so v Hollywoodu posneli film, v katerem so se do obisti šalili iz ameriškega strahu pred Rusi. V filmu so se na njihovi sveti obali izkrcali ruski vojaki s pokvarjene podmornice. V šestdesetih letih smo se lahko šalili, saj je bilo jasno, da se kaj takega niti v sanjah ne more zgoditi, a strah je vendarle (za vsak primer) visel v zraku. Šestdeset let zatem tedanji ameriški strah brez sence šale strogo zaupno prodajajo Evropejcem.

Nekje so se naučili, kako so ljudi od vekomaj strašili, da so jih potem lahko vodili po svojih podzemljih. Evropejci se zato iz Rusov, ki prihajajo, niti približno ne šalijo. Namesto satiričnih filmov zdaj prodajajo nič-nas-ne-sme-presenetiti dokumentarne reportaže o pripravah evropskih držav na ruske tanke. Časi niso več naklonjeni zabavi.