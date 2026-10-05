(SATIRA) Ko fotografija postane politična govorica

Celo domnevno resni italijanski mediji (RAI) so pred leti objavili fotografijo, na kateri strelski vod italijanskih vojakov 31. julija 1942 v Loški dolini strelja Franca Žnidaršiča, Janeza Kranjca, Franca Škerbca, Feliksa Žnidaršiča in Edvarda Škerbca. Streljanje slovenskih talcev so želeli predstaviti kot povsem nasproten zločin partizanov nad nedolžnimi italijanskimi civilnimi žrtvami. Zgodovinarji so kmalu servirali prava imena žrtev. Toda, ali mislite, da se je med italijansko večino pogled na tedanje dogodke kaj spremenil? Zato niti ne bomo spraševali, koliko je nedavna podobna objava fotografije množice lačnih, utrujenih Palestincev, ki jih je določni Janez prekrstil v mrtve kristijane v Sudanu, koliko je torej zloraba te fotografije vzbudila sram kogarkoli, ki podpira tak tip ...