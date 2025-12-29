(SATIRA) Magnifica bo treba prepovedati!

V novem letu so napovedali zahtevno akcijo: Čista domača nota v vsako slovensko vas!

Magnifica bi bilo treba prepovedati. Vsaj na božični dan, prosim. Eden najbolj poslušanih glasbenikov v regiji je na božični dan sicer napolnil Stožice. In to z glasbo, šarmom, a z značilnim stilom in z ritmom, ki dviguje občinstvo do neba. Za zaključek Odrešenikovega rojstnega dne pa je napadel občinstvo z Evo me narode! in s pravimi trubači ... Joj! Veliko bolj odločno so proti trubačem nastopili v Zagrebu. Brez dovoljenj so prepevali na zagrebških trgih, zato so poklicali policijo. V petek so se nad trubače v Ljubljani spravili še harmonikarji in naredili mesto za pol dneva spet slovensko. Čistilno akcijo je v resnici začela naša glasbeno najbolj rahločutna TV-voditeljica Rosvita, ki si je že dober teden pred božičem zaželela dokazano domačih melodij. Teta iz ozadja je strica Zokija ...