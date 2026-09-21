(SATIRA) Pomagajmo Jerneju z majhnim nasvetom

Prav zasmilil se nam je naš Jernej, ko se je mučil z razlago, kako hudo sta se podražila nafta in vse tisto, kar ji sledi. Skrušen je nemočno gledal v kamero in se nam smilil. On bi z vsem srcem dal vse za ta narod, ampak ne more. Imamo ga na sumu, da se z nami malce šali, ko pravi, da je pri cenah nafte nemočen. Zato mu pomagamo. Pet dni pred volitvami, ko je nekdo skril dizel in bencin Slovencem, hkrati pa so ga Petro Lovci na veliko prodajali v Italijo (za Italijane ga je bilo, za Slovence pa iz državnega podjetja, žal, ne), je sod nafte brent na svetovnem trgu stal 103,42 dolarja. Nesramna Golobova vlada je ceno za liter dizla tedaj zadrževala na 1,52 evra. Isti Čet Đipiti nam je povedal, da je bila cena za sod nafte minuli petek, reci in piši – 103,80 dolarja, liter dizla pa bodo ...