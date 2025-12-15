  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    (SATIRA) Rezali bomo glave (in dražili stanovanja)

    Bodo lahko rezali samo preverjeni kadri ali tudi Kordiševi in kadri Urške KZ?
    Za okrasek je lanski švicarski zmagovalec Nemo zavil svoje kristalno odličje v paket, ga vrnil Ebuju v Ženevo in tako zmagal še v novem tekmovalnem izzivu. FOTO: Tobias Schwarz 
    Za okrasek je lanski švicarski zmagovalec Nemo zavil svoje kristalno odličje v paket, ga vrnil Ebuju v Ženevo in tako zmagal še v novem tekmovalnem izzivu. FOTO: Tobias Schwarz 
    Boris Šuligoj
    15. 12. 2025 | 05:00
    5:12
    Tri mesece pred volitvami prihajajo v javnost prvi obrisi novih političnih strategij, o katerih se verjetno ne bomo prerekali. Naša strogo tajna vohunska agencija je odkrila delček načrta, ki ga je slavni Ivan (po domače Janez) javsknil svoji ponižni vojski. V tem delčku je zapisan samo en odločen in jasen stavek: »Rezali bomo glave!« Špijoni še nismo razbrali vseh podrobnosti strategije, ali lahko te glave režemo kar vsi in kar počez ali moramo prej dobiti ustrezno kolkovano Janezovo potrdilo. Ni povsem jasno, kako se bomo potem znašli običajni grešniki. Bomo rezali kar po občutku, se bo treba s kom posvetovati, bo moralo imeti to rezanje politično-ideološke temelje ali tudi umetniško-estetske in etično-moralne obrise? Bodo lahko rezali samo preverjeni kadri ali tudi Kordiševi in kadri ...
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Novice  |  Črna kronika
    Intervencija

    Požar v Sparovi pekarni pogašen, prebivalci naj zaprejo okna

    Po doslej znanih podatkih v požaru nihče ni bil poškodovan. Opozorilo NIJZ: Ne zadržujte se v bližini požara.
    14. 12. 2025 | 12:01
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovski premiki

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Levica in Vesna se očitno povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom.
    Pija Kapitanovič 14. 12. 2025 | 15:57
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schuster zaupal zanimivo anekdoto o pogovoru s Hrgoto glede Prevca

    Domen Prevc je leta 2015 na skakalnici v Klingenthalu uspešno prestal ognjeni krst v svetovnem pokalu, letos je na Saško pripotoval z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 13. 12. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORA AKCIJA

    iPhone 15 za manj kot 600 EUR? Cene na Mimovrste šle »čist' mimo«!

    Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 11:52
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Šport  |  Nogomet
    Komentar

    Izziv Boštjana Cesarja za deset milijonov evrov

    Nogometni milje pri nas pričakuje ime novega selektorja slovenske reprezentance, potem ko sta se razšla NZS in Matjaž Kek.
    Jernej Suhadolnik 15. 12. 2025 | 05:30
    Magazin  |  Avtomobilno
    Na preizkusu

    Grandland kot blagi hibrid

    Precej večji od predhodnika, veliko genov skupne družine.
    Gašper Boncelj 15. 12. 2025 | 05:00
    Delova osebnost leta

    Domen in Nika Prevc: Skromna prvaka, ki podirata mejnike

    Domen in Nika Prevc, kandidata za Delovo osebnost leta 2025, sta marca letos skočila do naslova svetovnega prvaka in nato poletela še do svetovnega rekorda.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Iščete božična darila? Za nasvet vprašajte kar klepetalnega robota

    Številne spletne trgovine se kar naježijo ob misli, da bi se mednje in njihove stranke vrinil agent umetne inteligence.
    The Economist 15. 12. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Vsesplošno priznana resnica je, da samski moški s čednim premoženjem nujno potrebuje ženo

    Stavek iz naslova je začetek najbolj slavne knjige Jane Austen. A kot vse njeno pisanje ga je seveda treba vzeti s humorjem in ironijo.
    15. 12. 2025 | 05:00
    Delova osebnost leta

    Domen in Nika Prevc: Skromna prvaka, ki podirata mejnike

    Domen in Nika Prevc, kandidata za Delovo osebnost leta 2025, sta marca letos skočila do naslova svetovnega prvaka in nato poletela še do svetovnega rekorda.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Iščete božična darila? Za nasvet vprašajte kar klepetalnega robota

    Številne spletne trgovine se kar naježijo ob misli, da bi se mednje in njihove stranke vrinil agent umetne inteligence.
    The Economist 15. 12. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Vsesplošno priznana resnica je, da samski moški s čednim premoženjem nujno potrebuje ženo

    Stavek iz naslova je začetek najbolj slavne knjige Jane Austen. A kot vse njeno pisanje ga je seveda treba vzeti s humorjem in ironijo.
    15. 12. 2025 | 05:00
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
