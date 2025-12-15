(SATIRA) Rezali bomo glave (in dražili stanovanja)

Bodo lahko rezali samo preverjeni kadri ali tudi Kordiševi in kadri Urške KZ?

Tri mesece pred volitvami prihajajo v javnost prvi obrisi novih političnih strategij, o katerih se verjetno ne bomo prerekali. Naša strogo tajna vohunska agencija je odkrila delček načrta, ki ga je slavni Ivan (po domače Janez) javsknil svoji ponižni vojski. V tem delčku je zapisan samo en odločen in jasen stavek: »Rezali bomo glave!« Špijoni še nismo razbrali vseh podrobnosti strategije, ali lahko te glave režemo kar vsi in kar počez ali moramo prej dobiti ustrezno kolkovano Janezovo potrdilo. Ni povsem jasno, kako se bomo potem znašli običajni grešniki. Bomo rezali kar po občutku, se bo treba s kom posvetovati, bo moralo imeti to rezanje politično-ideološke temelje ali tudi umetniško-estetske in etično-moralne obrise? Bodo lahko rezali samo preverjeni kadri ali tudi Kordiševi in kadri ...